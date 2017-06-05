Владивостокский водитель отправил велосипедиста на больничный

Они ехали в попутном направлении

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Владивостокский водитель за рулем Nissan Wingroad отправил велосипедиста на больничный: авария произошла в районе дома №40 по улице Бархатная. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автомобилист 1980 года рождения двигался со стороны улицы Катерной в сторону улицы Аякс. Велосипедист ехал в попутном направлении.

Велосипедист 1976 года рождения получил ушибленную рану левого предплечья и направлен на амбулаторное лечение. Наезд произошел в светлое время суток.

Детали ДТП выясняются.