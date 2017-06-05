В Приморье пьяный автолюбитель вылетел с трассы во двор жилого дома 11:52, 05 июня В Приморье пьяный автолюбитель вылетел с трассы во двор жилого дома (Фото)
Во Владивостоке столкнулись междугородний автобус Mercedes и внедорожник Lexus 11:11, 05 июня Во Владивостоке столкнулись междугородний автобус Mercedes и внедорожник Lexus (Эксклюзив)
Маленькие владивостокцы создали свой город больших надежд 11:01, 05 июня Маленькие владивостокцы создали свой город больших надежд (Фото)
Новостная лента
Июнь, 05 понедельник
12:09
Год без мэра: Приморцы активно поддерживают Игоря Пушкарева
12:01
Гости Приморского океанариума увидят "Неизведанную Вселенную»
11:55
Сбербанк предложил интернет-магазинам решение для перехода на онлайн-кассы
11:52
В Приморье пьяный автолюбитель вылетел с трассы во двор жилого дома Фото
11:41
Китай серьезно заинтересован в инвестициях в Дальний Восток
11:32
​Во Владивостоке мужчина украл в поезде подстаканники - и продал их проводникам
11:22
Всемирный день охраны окружающей среды отметили во Владивостоке ярким экологическим праздником Фото и Видео
11:11
Во Владивостоке столкнулись междугородний автобус Mercedes и внедорожник Lexus Эксклюзив
11:01
Маленькие владивостокцы создали свой город больших надежд Фото
10:42
Приморские продукты для здоровья и красоты Видео
10:35
Во Владивостоке прошел «Автосалон - 2017» Фото
10:24
Новые преференции для инвесторов в ДФО обсудят на ВЭФ-2017
10:19
Поздним вечером во Владивостоке сгорели гаражи Видео
10:07
Сергей Миронов: Арест Игоря Пушкарева был для меня шоком
09:51
Российско-японская компания по привлечению инвестиций начнет работу осенью
09:38
Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:27
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:16
Индия примет участие ВЭФ во Владивостоке
09:16
Смертельное ДТП с участием байка произошло в Приморье Фото
09:09
Гороскоп на 5 июня
08:49
Четыре дома во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 5 июня Адреса
08:43
Во Владивостоке сегодня тепло, +20 °C
08:18
Владивостокцы придумали новый знак дорожного движения Фото
07:26
Развлечения владивостокских живодеров заставили пенсионерку раскошелиться​
06:10
Ученые: Луна является кораблем пришельцев
05:21
Во Владивостоке собаки напали на пенсионерку с таксой Видео
04:28
Приморец лишился двух внедорожников за долги
03:04
Два беглеца в один день проиграли «забег» с судебными приставами Приморья Фото
02:31
Житель Владивостока едва не лишился джипа из-за отказа платить алименты Фото
01:04
Пели, рисовали и мастерили: арт-фестиваль для детей «Город больших надежд» прошёл во Владивостоке Фото и Видео
00:25
В Приморье появятся Кремлёвские ёлки
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4141 (80) от 02 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В июне 2016-го
Отель на мысе Бурном уйдет с молотка
«Земля леопарда» получила титул «Диво России»
У каждого второго – проблемы с холестерином
На площадь – за продуктами по конкурентным ценам
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Гости Приморского океанариума увидят "Неизведанную Вселенную»

На праздник приглашаются все желающие
Фото: Приморский океанариум Фото: Приморский океанариум
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Приморский океанариум готовится отметить Всемирный день океанов (World Oceans Day). По этому случаю в субботу 10 июня для всех гостей океанариума устраивается фестиваль «Океан. Неизведанная Вселенная». Фестиваль станет одним из многих событий, проходящих по всему миру и посвященных этому празднику, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

Идея фестиваля: океан - это огромный, как космос, мир, который еще во многом не исследован. В нем масса таинственного, непознанного. И - такие же безграничные глубины, до которых человек только начинает добираться. Все акции и мероприятия подчеркивают огромное разнообразие жизни в океане и его значение для человечества.

Фестиваль развернется на всей территории Океанариума. В парковой зоне детям будут рассказывать таинственные морские истории, проводить мастер-классы, а перед входом можно будет запускать воздушных змеев.

В артгалерее Океанариума (это у входа в дельфинарий) посетителей ждет фотовыставка «Заповедное море». Здесь же состоится награждение победителей заочного конкурса рисунков, видеороликов и сочинений, посвященных океанам и морям. А в 16 часов детей и их родителей порадует музыкальный спектакль кукольного театра «Патапуф». В детской студии пройдут специальные лекции и игровые программы для дошкольников.

Кроме того, организаторы задействуют несколько площадок в экспозициях. Так, в экспозиции «Микромир» участники фестиваля через микроскоп смогут рассмотреть микроорганизмы, которые большинству совершенно незнакомы. Здесь же можно будет получить игровые задания и попробовать их выполнить. Игровые задания выложат и в экспозиции «Японское море».

«Очень интересная программа пройдет в конференц-зале, - рассказывает начальник отдела экологического просвещения Наталья Мирошникова. – Ее будут вести двое дайверов и тележурналист. Они делают прекрасные фото, фильмы и телепередачи о море. Здесь же будут представлены участники организации «Остров мечты», которые решают проблему замусоривания островных территорий и занимаются воспитанием экологического сознания отдыхающих на море туристов.

Этот фестиваль – для всех, кто любит море. Кто неравнодушен, обладает пытливым умом, старается познать Мировой океан во всем его бесконечном многообразии».

Проект фестиваля получил Гран-При в номинации «Лучшая идея туристического мероприятия» в региональном этапе Национальной премии событийного туризма «Russian Event Awards», (г. Владивосток, 2016 г.) и был удостоен участия в федеральном этапе в г. Ярославль.

Вход в парковую зону свободный, в океанариум - по билетам.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Сбербанк предложил интернет-магазинам решение для перехода на онлайн-кассы
11:55, 05 июня 2017 Сбербанк предложил интернет-магазинам решение для перехода на онлайн-кассы

Стоимость фискального накопителя — 6100 рублей

Всемирный день охраны окружающей среды отметили во Владивостоке ярким экологическим праздником
11:22, 05 июня 2017 Всемирный день охраны окружающей среды отметили во Владивостоке ярким экологическим праздником

Завершился городской экологический праздник выступлением лучших творческих коллективов

Во Владивостоке прошел «Автосалон - 2017»
10:35, 05 июня 2017 Во Владивостоке прошел «Автосалон - 2017»

Всех участников мероприятия поприветствовал и.о. главы Владивостока Константин Межонов

Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:38, 05 июня 2017 Один авиарейс из Владивостока задерживается

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:27, 05 июня 2017 Один междугородний рейс из Владивостока отменен

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Гороскоп на 5 июня
09:09, 05 июня 2017 Гороскоп на 5 июня

День будет благоприятным

Четыре дома во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 5 июня
08:49, 05 июня 2017 Четыре дома во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 5 июня

Плановое отключение