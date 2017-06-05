В Приморье пьяный автолюбитель вылетел с трассы во двор жилого дома

В Приморье произошла авария с участием одного автомобилиста, сообщает корреспондент РИА VladNews.
ДТП случилось в Артеме, район Птичник. Мужчина управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. В какой-то момент водитель не справился с управлением своего транспортного средства и вылетел с трассы прям во двор жилого дома. К счастью, в этот момент во дворе никого не оказалось. По предварительной информации, никто не пострадал.
Сильные механические повреждения получил автомобиль. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.