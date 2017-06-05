В Приморье пьяный автолюбитель вылетел с трассы во двор жилого дома

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ДПС

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария с участием одного автомобилиста, сообщает корреспондент РИА VladNews.

ДТП случилось в Артеме, район Птичник. Мужчина управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. В какой-то момент водитель не справился с управлением своего транспортного средства и вылетел с трассы прям во двор жилого дома. К счастью, в этот момент во дворе никого не оказалось. По предварительной информации, никто не пострадал.

Сильные механические повреждения получил автомобиль. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.

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