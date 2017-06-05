Во Владивостоке столкнулись междугородний автобус Mercedes и внедорожник Lexus

Пострадала женщина-пассажир

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке столкнулись междугородний автобус Mercedes-Benz маршрута 114 и внедорожник Lexus. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, в ДТП пострадала пассажирка автобуса: 32-летняя женщина получила ушиб мягких тканей шеи; направлена на амбулаторное лечение.

По предварительным данным, водитель автобуса во время движения по Некрасовскому путепроводу со стороны Второй речки в сторону центра города не выдержал безопасную дистанцию с впереди едущим внедорожником. Столкновение произошло в светлое время суток рядом со зданием по улице Нефтеветка,8.

Детали ДТП выясняются.

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