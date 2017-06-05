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Фоторепортажи

Маленькие владивостокцы создали свой город больших надежд

Традиционный фестиваль творчества прошел в приморской столице
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

В минувшие выходные во Владивостоке прошел арт-фестиваль «Город больших надежд», сообщает РИА VladNews.

Стоит отметить, что праздник стал уже традиционным и проводится в начале июня.

На мероприятии побывал и фотокорреспондент газеты «Владивосток».

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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