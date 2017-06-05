Маленькие владивостокцы создали свой город больших надежд

В минувшие выходные во Владивостоке прошел арт-фестиваль «Город больших надежд», сообщает РИА VladNews.
Стоит отметить, что праздник стал уже традиционным и проводится в начале июня.
На мероприятии побывал и фотокорреспондент газеты «Владивосток».
В минувшие выходные во Владивостоке прошел арт-фестиваль «Город больших надежд», сообщает РИА VladNews.
Стоит отметить, что праздник стал уже традиционным и проводится в начале июня.
На мероприятии побывал и фотокорреспондент газеты «Владивосток».
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