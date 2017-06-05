Приморские продукты для здоровья и красоты

День здорового питания

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

2 июня – День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Этот молодой праздник впервые отметили в 2011 году с целью донести больше достоверной информации о том, какие пищевые привычки идут на благо здоровью и красоте, а что может быть вредным и опасным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.