Поздним вечером во Владивостоке сгорели гаражи

Никто не пострадал

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Поздним вечером во Владивостоке на улице Калина произошло возгорание, сообщает РИА VladNews. Очевидцы увидели, что из одного гаража валит дым и позвонили в пожарно-спасательную службу.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило в 23:12, спустя 10 минут на место происшествия прибыли пожарные. Было установлено, что горели гараж и хозяйственные постройки.

В 23:49 возгорание было локализовано, спустя еще 10 минут – полностью ликвидировано.

Площадь пожара составила 1 кв. м. Пострадавших и погибших нет.

По сигналу на место происшествия прибыли 5 человек личного состава и 1 единица техники.