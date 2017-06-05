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Поздним вечером во Владивостоке сгорели гаражи

Никто не пострадал
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Поздним вечером во Владивостоке на улице Калина произошло возгорание, сообщает РИА VladNews. Очевидцы увидели, что из одного гаража валит дым и позвонили в пожарно-спасательную службу.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило в 23:12, спустя 10 минут на место происшествия прибыли пожарные. Было установлено, что горели гараж и хозяйственные постройки.

В 23:49 возгорание было локализовано, спустя еще 10 минут – полностью ликвидировано.

Площадь пожара составила 1 кв. м. Пострадавших и погибших нет.

По сигналу на место происшествия прибыли 5 человек личного состава и 1 единица техники.

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