Всемирный день охраны окружающей среды отметили во Владивостоке ярким экологическим праздником

Завершился городской экологический праздник выступлением лучших творческих коллективов

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Городской праздник «Всемирный день охраны окружающей среды» состоялся в парке культуры и отдыха им. Сергея Лазо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Организатором мероприятия выступило управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока.

В этот прекрасный солнечный день жители и гости города целыми семьями приняли участие в конкурсах и викторинах. Как рассказал заместитель начальника управления охраны окружающей среды и природопользования Антон Бибиков, каждый нашёл занятие по душе и никто не ушел без подарков.

Различные игровые, интеллектуальные и танцевальные площадки радовали маленьких горожан. Все желающие смогли оставить надпись или отпечаток ладони на баннере «Ладошки добрых дел», выполнить роспись лица или рук на тему «Сохранение и улучшение окружающей среды» или повязать атласную ленту с пожеланием на экологическое дерево.

«Мы отмечаем день эколога таким ярким и грандиозным праздником. Все экологические мероприятия, проводимые администрацией города Владивостока призваны повысить культуру и ответственность граждан за состояние окружающей среды, сформировать у молодого поколения бережное отношение к природе, - отметил Антон Бибиков. – Мероприятия по экологическому просвещению проводятся во Владивостоке уже 13 лет и ежегодно в них принимает участие более 12 тысяч человек».

Завершился городской экологический праздник выступлением лучших творческих коллективов.

Для справки:

Ежегодно администрация Владивостока проводит для юных горожан уроки, экскурсии на предприятия, игры, интеллектуальные турниры, конкурсы творческих работ, конференции и даже показы мод – все это экологической направленности. Кроме этого, школьники и студенты активно принимают участие в акциях по принципу селективного сбора мусора. А осенью в городе ежегодно проходит яркий праздник «Экошоу», на котором подводятся итоге вышеперечисленных мероприятий. Самые активные и талантливые владивостокцы получают подарки от администрации города.

В городе продолжается реализация трех проектов по селективному сбору мусора. Это «Возьми пластик в оборот!», «Свалкам - нет!» (утилизация автопокрышек), «Утилизируй правильно!» (сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания). В рамках этих проектов в городе установлены специализированные контейнеры и модули для сбора разных видов отходов.

Администрация города также поддерживает различные общественные инициативы в сфере экологии. Яркий тому пример – реализация проекта «Остров мечты».

Мероприятия проводятся в рамках реализации подпрограммы «Экологического просвещения, образования и информирования населения» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014-2019 годы.