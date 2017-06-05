Во Владивостоке прошел «Автосалон - 2017»

Всех участников мероприятия поприветствовал и.о. главы Владивостока Константин Межонов

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Вчера, 4 июня, на центральной площади Владивостока проходила автовыставка «Автосалон-2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Жители и гости города осмотрели представленные на выставке автомобили известных брендов, изучили их технические характеристики, прошли тест-драйв и пообщались с представителями автомобильной промышленности.

В течение всего дня гостей мероприятия ждали акции, розыгрыши и призы. Организатором автовыставки уже третий год подряд выступает группа компаний «AUTO`МИР» при поддержке администрации города Владивостока.

Всех участников мероприятия поприветствовал и.о. главы Владивостока Константин Межонов.

«Владивосток занимает лидирующую позицию в России по количеству автомобилей на душу населения. В городе огромное количество автодилеров, мастерских и людей, которые любят автомобили, - отметил Константин Межонов. – Очень здорово, что сегодня у на центральной площади Владивостока представлен такой широкий спектр автомобилей российского производства и иномарок. Поздравляю с праздником всех любителей и ценителей авто».

Масштабное мероприятие сопровождалось выступлением творческих коллективов, а вокруг площади развернулся фудкорт и выставка разнообразных аксессуаров для автомашин.