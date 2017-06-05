В Приморье клещи уже вовсю разносят заразу

Болезнь Лайма, клещевой риккетсиоз, энцефалит

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

На территории Приморского края нарастающим итогом зарегистрировано 2 731 обращение с присасыванием клещей на 30 административных территориях края, в том числе 645 у детей (23,6%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Примечательно, что этот показатель на 6,1% ниже, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Наибольшее количество обращений с присасыванием клещей зарегистрировано во Владивостоке (974 обращения), Уссурийске (413), Находке (212), Артёме (196), Арсеньеве (103), Спасске-Дальнем (103), Дальнегорске (80), а также в Пожарском (102) и Кавалеровском районе (64).

Зарегистрировано 6 случаев подозрения на клещевой энцефалит (у жителей Владивостока, Михайловского, Черниговского, Яковлевского районов; против КВЭ не привиты), заражение боррелиозом (болезнь Лайма) - у 13 человек (жители Пограничного, Кавалеровского, Михайловского и Чугуевского районов, Владивосток и Артём). Клещевой риккетсиоз зарегистрирован у жителя Владивостока.

С профилактической целью 121 человек получил противоклещевой иммуноглобулин (4,4%), из них 56 детей (8,7% от пострадавших от укусов клещей детей).

В 2017 году в лабораториях края выполнено 1 820 экспресс-исследований клещей, снятых с людей. В 165 клещах (9,4%) обнаружены возбудители клещевых инфекций, в том числе антиген вируса клещевого энцефалита.