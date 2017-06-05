​Во Владивостоке мужчина украл в поезде подстаканники - и продал их проводникам

Курьез произошел на Первой речке

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Мужчина украл в поезде подстаканники - и продал их проводникам пассажирских вагонов: криминальный курьез произошел во Владивостоке - в пассажирском депо на станции «Первая речка», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Предметом преступного посягательства стали 30 подстаканников. 38-летний житель краевого центра написал явку с повинной.

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