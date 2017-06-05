Китай серьезно заинтересован в инвестициях в Дальний Восток

Российско-китайский фонд прямых инвестиций может быть создан в ДФО

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

В рамках Петербургского международного экономического форума глава Минвотсокразвития Александр Галушка провел встречу с главным исполнительным директором Inventis Investment Holdings Йонг Квек Пингом (КНР), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостока.

Глава крупнейшего китайского оператора фондов прямых инвестиций рассказал российской стороне о планах по созданию фонда прямых инвестиций Youxian China-Russia Growth Fund совместно с Youxian Capital.

Российский министр, в свою очередь, отметил, что Минвостокразвития готово оказать поддержку и предоставить льготы и преференции новым проектам с участием фонда:

- На Дальнем Востоке создан специальный институт, призванный активизировать работу с инвесторами – Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Для вас его специалисты подготовили портфель инвестиционных проектов в сфере энергетики, транспорта, машиностроения, сельского хозяйства на сумму 15 млрд долларов, - сказал он.

Как отметил Йонг Квек Пинг, «компания видит большой потенциал реализации проектов благодаря созданной поддержке бизнеса на Дальнем Востоке России». По его словам, частью стратегии фонда является инвестирование в компании, базирующиеся и работающие в дальневосточных регионах России. В настоящее время 30-40% от общего объема фонда составляют такие проекты.

- Я уверен, что нам удастся привлечь значительные суммы китайских инвестиций в дальневосточные проекты. Это прежде всего проекты в сфере сельского хозяйства, логистики и транспортных услуг. Мы заинтересованы также в том, чтобы помочь российским компаниям выйти на китайский рынок. Проекты, которые мы получили от вашего Агентства, - первый шаг к реализации наших планов. Уверен, они положат начало нашей совместной плодотворной работе, - сказал Йонг Квек Пингом.