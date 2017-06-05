Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 5 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
Так, рейс 522, следующий по маршруту Владивосток - Покровка в 16:30, отменен.
Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 5 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
Так, рейс 522, следующий по маршруту Владивосток - Покровка в 16:30, отменен.
День будет благоприятным
Плановое отключение
В крае местами туман
Народное творчество приморцев не знает границ
С ее помощью они контролируют обстановку на Земле
На каждый регион организаторами проекта выделено 10 экокубов
Накануне вдоль берегов реки также проводились работы