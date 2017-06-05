Новые преференции для инвесторов в ДФО обсудят на ВЭФ-2017

В ближайшие три месяца появятся новые бонусы для бизнеса на Дальнем Востоке

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Российским и зарубежным инвесторам в рамках третьего Восточного экономического форума во Владивостоке будут представлены новые льготы и преференции, разработанные специально для ДФО. Об этом сообщил в Санкт-Петербурге на «Бизнес-диалоге Россия-Япония» глава Минвостокразвития Александр Галушка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

- Мы покажем новые ниши, новые возможности Дальнего Востока, где можно делать хороший бизнес. Вы услышите это не от нас, а от тех предпринимателей, тех инвесторов, российских и иностранных - японских, индийских, китайских, сингапурских, - которые уже нашли эти ниши и делают успешный бизнес на Дальнем Востоке. Кроме того, мы расскажем вам о новых льготах, новых преференциях, которые за эти три месяца будут специально приняты для Дальнего Востока для еще большего улучшения инвестиционного климата, сказал российский министр.

Министр пригласил участников бизнес-диалога – российских и японских инвесторов – принять участие в ВЭФ-2017, подчеркнув, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже подтвердил свое участие в форуме.

Напомним, Восточный экономический форум учреждён Указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока России и расширения международного сотрудничества в АТР. В 2016 году ВЭФ собрал 4 600 представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.