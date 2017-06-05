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Политика и экономика

Российско-японская компания по привлечению инвестиций начнет работу осенью

Офис во Владивостоке может открыться уже в сентябре
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Компания по привлечению инвестиций, созданная совместно Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, к осени 2017 года должна начать работу: об этом заявил глава Минвостока Александр Галушка на ПМЭФ в ходе встречи со старшим управляющим директором Японского банка международного сотрудничества Тадаси Маэда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

- В апреле подписано соглашение об учреждении совместной компании по привлечению японских инвестиций в территории опережающего развития и свободный порт Владивосток. Мы со своей стороны уже подготовили и внесли в правительство проект распоряжения о поддержке деятельности этой компании со стороны федеральных, региональных и муниципальных органов власти. До 10 июня такое решение будет принято, - сказал Галушка. Он отметил, что рассчитывает на то, что к сентябрю офис компании уже будет открыт во Владивостоке.

- Мы очень высоко оцениваем вашу поддержку для создания проектной компании и усилия по привлечению инвестиций на Дальний Восток. В скором времени мы планируем в рамках компании учредить экспертный совет и хотим предложить вам стать одним из его участников, - добавил господин Тадаси Маэда.

Также он отметил, что правительство Японии обозначило, что намерено расширять взаимодействие с Россией и будет поддерживать совместные проекты Японии и России.

-Премьер-министр Синдзо Абэ во время встречи в Токио подтвердил, что отношения с Россией сегодня приоритетны, и мы будем продвигать все российские проекты, - подытожил Маэда.

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