Смертельное ДТП с участием байка произошло в Приморье

Медикам удалось спасти одного человека

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Минувшим вечером, 4 июня, под Уссурийском произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб один, человек, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло в районе поворота на Борисовку. По словам очевидцев, двое молодых парней в состоянии алкогольного опьянения, двигавшиеся на байке, не «вошли» в поворот.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники «скорой» В результате транспортного происшествия один человек погиб, одного пострадавшего удалось спасти.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.