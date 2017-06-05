Четыре дома во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 5 июня

Плановое отключение

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 июня, четыре дома во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Причина отключения: Ремонтные работы.

Время отключения: с 09.00 до 13.00.

Адреса:

Леонова, 20, 20а, 20в, 25.