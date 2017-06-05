Четыре дома во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 5 июня

Сегодня, 5 июня, четыре дома во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Ремонтные работы.
Время отключения: с 09.00 до 13.00.
Адреса:
Леонова, 20, 20а, 20в, 25.
Сегодня, 5 июня, четыре дома во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Ремонтные работы.
Время отключения: с 09.00 до 13.00.
Адреса:
Леонова, 20, 20а, 20в, 25.
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