Во Владивостоке сегодня тепло, +20 °C

В крае местами туман

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 июня, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков,утром местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 15...25 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, утром туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 18...20 °C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха 22...24 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 20...22 °C.