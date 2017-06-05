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Общество

Во Владивостоке сегодня тепло, +20 °C

В крае местами туман
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 июня, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков,утром местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 15...25 °C, сообщает Примпогода. 


Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, утром туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 18...20 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха 22...24 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 20...22 °C.

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