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Развлечения владивостокских живодеров заставили пенсионерку раскошелиться​

Чтобы спасти животных, неравнодушной пенсионерке пришлось пожертвовать своими сбережениями
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Владивостокские живодеры связали между собой двух птиц, которые после застряли между ветками, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел во Владивостоке, в районе улицы Юмашева. Неизвестные злоумышленники решили развлечься, а предметом для своих шуток выбрали братьев наших меньших - голубей. Живодеры связали между собой двух птиц так, что последние еле взлетели. Однако, осуществить полет все-такие не удалось: птицы застряли между ветками дерева и самостоятельно выбраться из западни уже не смогли. Неравнодушные владивостокцы решили помочь беспомошным животным, кину клич по социальным сетям города. Но желающих помогать за бесплатно не оказалось.

Как выяснилось позже, птиц все-таки спасли, но какой ценой. Бабушка-пенсионерка, живущая неподалеку, отдала за процедуру спасения 3,5 тысячи рублей. Как оказалось, что в наши дни "тимуровцев" уже не осталось. Поздно вечером приехала автовышка, которая и разрешила проблему. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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