Во Владивостоке собаки напали на пенсионерку с таксой

Собаки напали на пожилую женщину и ее питомца, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел во Владивостоке в районе дома по улице Калинина, 115. Пенсионерка гуляла со своей таксой, когда на нее напали две огромные черные собаки без намордников, которых выгуливала девушка. Женщина не устояла на ногах и упала на землю, а собаки продолжили свое нападение. При инциденте женщина получила травмы: ссадины и ушибы об асфальт.
В социальной сети развернулись нешуточные баталии на тему данному инцидента: владивостокцы считают, что владелица нападавших животных должна понести суровое наказание.