Во Владивостоке собаки напали на пенсионерку с таксой 05:21, 05 июня Во Владивостоке собаки напали на пенсионерку с таксой (Видео)
В Приморье пропала девушка 19:01, 04 июня В Приморье пропала девушка (Фото)
На детской площадке во Владивостоке неизвестные устроили пьяную драку со стрельбой 18:33, 04 июня На детской площадке во Владивостоке неизвестные устроили пьяную драку со стрельбой (Видео)
Новостная лента
Июнь, 05 понедельник
05:50
Год без мэра: Приморцы активно поддерживают Игоря Пушкарева
05:50
Владивосток: Год без мэра
05:21
Во Владивостоке собаки напали на пенсионерку с таксой Видео
04:28
Приморец лишился двух внедорожников за долги
03:04
Два беглеца в один день проиграли «забег» с судебными приставами Приморья Фото
02:31
Житель Владивостока едва не лишился джипа из-за отказа платить алименты Фото
01:04
Пели, рисовали и мастерили: арт-фестиваль для детей «Город больших надежд» прошёл во Владивостоке Фото и Видео
00:25
В Приморье появятся Кремлёвские ёлки
Июнь, 04 воскресенье
23:37
Приморцу, игнорирующему повестки в отдел судебных приставов, предстоит отработать 12 часов
22:12
Во Владивостоке состоялся Морской субботник Фото и Видео
21:29
Несовершеннолетний приморец решил устроить перекур прямо в здании суда
20:03
Отпечатки пальцев помогли полиции Приморья поймать преступника
19:21
Новая рабочая неделя во Владивостоке начнется с солнца и тепла
19:01
В Приморье пропала девушка Фото
18:33
На детской площадке во Владивостоке неизвестные устроили пьяную драку со стрельбой Видео
18:03
На трассе в Приморье замечена раненная лошадь
17:56
Год без мэра: Владивостоку не хватает Игоря Пушкарева
17:30
ДТП во Владивостоке стало причиной масштабного затора Фото и Видео
17:08
Во Владивостоке самосвалы устроили Drag Racing Видео
16:39
В Уссурийске мусоровоз подмял под себя минивэн Фото
16:19
В Приморье в кювет угодил легковой автомобиль Фото
16:05
Необычное послание оставили автолюбителю Владивостока Фото
15:37
При аварии в Приморье автомобиль превратился в груду железа Фото
15:19
В приморье автомобиль вылетел в кювет,а после сгорел Фото
15:06
В Приморье сгорело единственное место развлечения жителей Тимофеевки Видео
14:39
Тяжелая авария произошла в Уссурийске Видео
14:15
На Камчатке по улицам бегает медведь Видео
13:47
Во Владивостоке горели гаражи
13:19
Во Владивостоке появился «ракетный» общественный транспорт Видео
13:00
Тяжелое ДТП произошло в Приморье Видео
12:36
Во Владивостоке разыскивают водителя джипа, сбившего человека и скрывшегося с места ДТП Фото
11:39
Во Владивостоке разыскивают родственников пожилой женщины Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4141 (80) от 02 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В июне 2016-го
Отель на мысе Бурном уйдет с молотка
«Земля леопарда» получила титул «Диво России»
У каждого второго – проблемы с холестерином
На площадь – за продуктами по конкурентным ценам
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Культура

Во Владивостоке собаки напали на пенсионерку с таксой

Женщина получила ушибы и ссадины, также пострадала и собака
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Собаки напали на пожилую женщину и ее питомца, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел во Владивостоке в районе дома по улице Калинина, 115. Пенсионерка гуляла со своей таксой, когда на нее напали две огромные черные собаки без намордников, которых выгуливала девушка. Женщина не устояла на ногах и упала на землю, а собаки продолжили свое нападение. При инциденте женщина получила травмы: ссадины и ушибы об асфальт. 

В социальной сети развернулись нешуточные баталии на тему данному инцидента: владивостокцы считают, что владелица нападавших животных должна понести суровое наказание.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Пели, рисовали и мастерили: арт-фестиваль для детей «Город больших надежд» прошёл во Владивостоке
01:04, 05 июня 2017 Пели, рисовали и мастерили: арт-фестиваль для детей «Город больших надежд» прошёл во Владивостоке

Фоторепортаж

Международная выставка «Художественный текстиль» откроется во Владивостоке
07:26, 03 июня 2017 Международная выставка «Художественный текстиль» откроется во Владивостоке

Выставка подобного масштаба проводится в Приморье впервые

Красочным шоу отметили День защиты детей во Владивостоке
13:11, 02 июня 2017 Красочным шоу отметили День защиты детей во Владивостоке

Ребят поздравили их любимые герои

Первый день лета: до грандиозной вечеринки WHITE PARTY осталось чуть больше недели
17:18, 01 июня 2017 Первый день лета: до грандиозной вечеринки WHITE PARTY осталось чуть больше недели

Программа мероприятия

Семейный фестиваль «День детей» пройдёт во Владивостоке
17:11, 01 июня 2017 Семейный фестиваль «День детей» пройдёт во Владивостоке

3 июня

Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский посетил Владивосток
14:21, 01 июня 2017 Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский посетил Владивосток

Разговоры об искусстве, кинематографе и современности

​Зачем погружать котенка в гипноз?
13:44, 01 июня 2017 ​Зачем погружать котенка в гипноз?

Поучительный и добрый спектакль дарит детям Приморский театр кукол