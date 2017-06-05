Во Владивостоке собаки напали на пенсионерку с таксой

Женщина получила ушибы и ссадины, также пострадала и собака

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Собаки напали на пожилую женщину и ее питомца, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел во Владивостоке в районе дома по улице Калинина, 115. Пенсионерка гуляла со своей таксой, когда на нее напали две огромные черные собаки без намордников, которых выгуливала девушка. Женщина не устояла на ногах и упала на землю, а собаки продолжили свое нападение. При инциденте женщина получила травмы: ссадины и ушибы об асфальт.

В социальной сети развернулись нешуточные баталии на тему данному инцидента: владивостокцы считают, что владелица нападавших животных должна понести суровое наказание.

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