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Ученые: Луна является кораблем пришельцев

С ее помощью они контролируют обстановку на Земле
Фото: flickr.com Фото: flickr.com
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Американские исследователи рассказали о том, как на самом деле образовалась Луна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Ученые провели масштабный анализ, в ходе которого выяснили, что Луна - ни что иное, как отломившийся после метеоритного дождя от Третьей планеты осколок. После соединения данного обломка с космической пылью и образовалась Луна, ставшая спутником пришельцев. 

Специалисты предположили, что пришельцам Луна нужна для того, чтобы контролировать те или иные процессы, а также контролировать обстановку на Земле.

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