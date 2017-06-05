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Приморец лишился двух внедорожников за долги

Если мужчина не погасит долг, автомобили будут переданы на реализацию
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Судебные приставы Пограничного района наложили арест на два внедорожника, принадлежащие должнику, сообщает ИРА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП Приморья.

Долг по налоговым платежам мужчины превысил 5 млн. рублей. Поскольку в собственности жителя Пограничного района имелись две машины, то в отношении них судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий. Кроме этого, должнику было вручено требование о предоставлении транспортных средств для наложения ареста.

В установленный срок приморец выполнил требования судебного пристава-исполнителя, предоставив автомобили марки Honda HRV и Toyota FG Cruiser. На автотранспорт был наложен арест. По истечению 10 дней, предоставленных должнику для обжалования акта ареста имущества либо для погашения суммы долга в полном объеме, автомобили будут переданы на реализацию.

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