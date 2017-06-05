Два беглеца в один день проиграли «забег» с судебными приставами Приморья

В отношении обоих нарушителей составлены протоколы

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Хорошая физическая форма позволила судебному приставу по ОУПДС отдела судебных приставов по Шкотовскому району предотвратить попытку бегства приморца, которого необходимо было принудительно доставить в суд, где он должен был участвовать в судебном процессе в качестве подсудимого, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу УФССп Приморья. Житель Шкотовского района благополучно доставлен в суд.

В этот же день проявить себя в беге по пересеченной местности решил и другой житель Приморья, который также являлся подсудимым и должен был явиться в суд. В легоатлетическом поединке с судебным приставом по ОУПДС мужчина проиграл.

В отношении каждого из беглецов были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности судебного приставов по ОУПДС). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от одной до 1,5 тысяч рублей.