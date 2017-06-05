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Житель Владивостока едва не лишился джипа из-за отказа платить алименты

Бывшая супруга должника отозвала исполнительный лист о взыскании алиментов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Благодаря оперативным действиям судебных приставов по розыску и инспекторов ГИБДД должнику по алиментам не удалось скрыться на своем автомобиле от представителей Закона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП Приморья.

Приморец, обязанный по решению суда выплачивать алименты на содержание ребенка, накопил задолженность в размере более 500 тысяч рублей. Погашать долг житель Владивостока не стремился, укрывая свои доходы, не шел на контакт с судебным приставом-исполнителем. В связи с тем, что мужчина не проживал по месту регистрации, а в отделе судебных приставов по взысканию алиментных платежей Владивостокского городского округа отсутствовала информация о его местонахождении, должник был объявлен в исполнительский розыск. Кроме этого, в ходе выяснения имущественного положения неплательщика было установлено, что в его собственности имеется автомобиль марки Toyota Hilux Surf. В отношении транспортного средства судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете регистрационных действий. Также было ограничено действие водительского удостоверения мужчины.

Разыскать автомобиль марки Toyota Hilux Surf, принадлежащий неплательщику, удалось работникам межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей в ходе одного из рейдов в Первомайском районе Владивостока. Машина была обнаружена во дворе многоквартирного дома. Чтобы выяснить местонахождение владельца автотранспорта судебный пристав, осуществляющий розыск, отправился к ближайшему от места парковки машины подъезду. В это время из другого подъезда стремительно вышел гражданин, похожий на должника, торопливо сел за руль Toyota Hilux Surf и оперативно покинул двор. Связавшись с инспекторами ГИБДД, работники межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей передали патрульному экипажу ДПС данные автомобиля.

Через несколько минут нужный внедорожник был остановлен инспекторами ГИБДД. За рулем действительно оказался тот самый приморец, находящийся в розыске из-за неуплаты алиментов и ограниченный в праве управления транспортным средством. Поскольку должник нарушил запрет, установленный судебным приставом, в отношении него был составлен протокол в соответствии со ст.17.17 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ сроком до 50 часов или лишение специального права на срок до одного года.

Автомобиль должника был арестован и оставлен ему на ответственное хранение. На следующий день в отдел судебных приставов по взысканию алиментных платежей Владивостокского городского округа обратилась взыскатель, которая отозвала исполнительный лист о взыскании алиментов с бывшего супруга.

Исполнительное производство было окончено.

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