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Культура

Пели, рисовали и мастерили: арт-фестиваль для детей «Город больших надежд» прошёл во Владивостоке

Фоторепортаж
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

3 июня, сквер Суханова стал настоящей территорией детского творчества – здесь состоялся арт-фестиваль «Город больших надежд», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Юные горожане – рисовали, раскрашивали, пели, танцевали и даже делали кукол, шляпы и маски.

«Праздник творчества стал уже традиционным – мы проводим его ежегодно в начале июня, - рассказала заместитель начальника управления культуры администрации Владивостока Татьяна Баринова. – У ребят закончился сложный учебный год, хочется, а на арт-фестивале, который стал его яркой точкой, школьники отдохнули за любимыми творческими занятиями».

Стартовал арт-фестиваль ярким концертом. На сцену вышли детские вокальные и хореографические коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность». Среди них - «Мечта», «Вертунья», «Задоринка» и другие артисты.

Особым успехом у ребят пользовались мастер-классы, подготовленные муниципальными художественными школами и школами искусств города. Юные горожане делали маски, шляпы и вазы из бумаги, учились рисовать море и пейзаж, расписывать ткань и делать кукол-берегинь.

«Я давно хотела научиться делать кукол из лоскутков, сегодня попробовала, у меня получилось милая куколка, которую я подарю маме», - рассказала маленькая Ева Иванова.

Будущим архитекторам пришёлся по душе мастер-класс «Веселые домики». Ребята делали домики из бумаги, придумывали фасад, определялись с цветовой гаммой и другими деталями.

Изюминкой творческого фестиваля стал конкурс объёмных панно – арт-объекты юные художники подготовили заранее. Ребята и преподаватели каждой художественной школы и школы искусств города продумали, какой Владивосток хотят изобразить – настоящий или пофантазировать, как приморская столица будет выглядеть через несколько десятилетий.

«Это большие полуобъёмные композиции с элементами графического заполнения плоскостей. Объединяет работы то, что на всех изображён любимый Владивосток, - рассказала и.о. директора детской художественной школы № 3 Яна Дёмина. – Оценивало арт-объекты компетентное жюри. В его состав вошли заведующие художественными отделениями и преподаватели».

Победила работа воспитанников детской художественной школы № 3 Екатерины Митиной и Данила Хаманеева.

«В своей работе мы представили достопримечательности нашего города, над которым парит ангел, олицетворяющий мир и доброту Владивостока», - рассказал Данил Хаманеев.

Также юные художники воспользовались ещё одной возможностью провести время на пленэре.

В ходе арт-фестиваля воспитанники школ искусств рисовали Владивосток.

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