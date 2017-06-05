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Общество

В Приморье появятся Кремлёвские ёлки

На каждый регион организаторами проекта выделено 10 экокубов
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Почти 100 семян Кремлёвской ёлки прибыли в Приморье в пятницу, 2 июня, в рамках всероссийского экологического проекта «Детки Кремлёвской ёлки», сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.

Организаторы проекта – общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» при поддержке Управления делами Президента России.

Как рассказали в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, цель проекта – вырастить из семян шишек Кремлёвской ёлки молодые деревца и высадить на территории всех регионов России.

«Часть выращенных ёлочек вернуться в Москву для закладки памятной Кремлевской рощи», – отметили в ведомстве.

На каждый регион организаторами проекта выделено 10 экокубов, в которых находится по 10 семян знаменитых ёлок. Экокубы сделаны из стволов Кремлевской елки.

Семена главной ёлки страны будут высажены на аллее ВДЦ «Океан» и в приморском Ботаническом саду после специальной подготовки в ближайшее время.

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