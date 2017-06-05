Сергей Миронов: Арест Игоря Пушкарева был для меня шоком

Арест главы Владивостока был неожиданностью для всех

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, ставшего неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews. Председатель партии "Справедливая Россия", руководитель фракции "СР" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время рабочего визита во Владивосток прокомментировал арест главы приморской столицы Игоря Пушкарева.

"Игоря Пушкарева я знаю много лет, - сказал Сергей Миронов. – Мы работали с ним в Совете Федерации. Его арест был для меня шоком, просто реальным шоком".

Что касается политической подоплеки ареста главы Владивостока, лидер справедливоросов отметил: "То, что такие вещи происходят в преддверии выборов, надеюсь, просто случайное совпадение. Думаю, следственные органы разберутся и все решат по справедливости".

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.