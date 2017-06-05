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Год без мэра: Известный владивостокский юрист прокомментировал арест Игоря Пушкарева

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока
Фото: Из архива Андрея Беловодского Фото: Из архива Андрея Беловодского
Владивосток, суббота, 03 июня , РИА Vladnews.

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, который стал неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews.

Юрист и экс-член ОНК Приморья за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Андрей Беловодский был возмущен тем, как обращались после ареста с главой Владивостока. 

Правозащитник заявил корреспонденту РИА VladNews: "Обратите внимание, как вели Хорошавина и Белых. Наручники застегнуты впереди, спина прямая. И как обращались с Пушкаревым? Наручники застегнуты сзади. Что это означает? Унижение. И это называется - свинство! Вина не доказана, нельзя так обращаться с человеком. Ему только предъявлено обвинение. Решает, виноват он или нет, только суд".

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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