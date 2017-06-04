В Приморье в кювет угодил легковой автомобиль

В Приморье произошло ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел неподалеку от Царевки, Шкотовский район Приморского края. Водитель автомобиля марки Mazda по неизвестным пока причинам не справился с управлением своего транспортного средства и соврешил съезд в кювет. Автомобиль получил значительные механические повреждения и покинуть место аварии самостоятельно уже не сможет.
По предварительной информации, никто не пострадал.
В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.