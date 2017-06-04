В Приморье в кювет угодил легковой автомобиль

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел неподалеку от Царевки, Шкотовский район Приморского края. Водитель автомобиля марки Mazda по неизвестным пока причинам не справился с управлением своего транспортного средства и соврешил съезд в кювет. Автомобиль получил значительные механические повреждения и покинуть место аварии самостоятельно уже не сможет.

По предварительной информации, никто не пострадал.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.

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