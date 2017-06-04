В приморье автомобиль вылетел в кювет,а после сгорел

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

В Приморье произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в ночное время в район поселка Посьет, Хасанский район. По предварительной информации, нетрезвый водитель не справился с управленим своего транспортного средства и вылетел с трассы в кювет. Автомобиль перевернулся на крышу, а после загорелся. К моменту прибытия на место происшествия сотрудников полиции, водитель авто на месте уже не оказалось. Видимо, владелец ТС так торопился скрыться с места ДТП, что забыл прихватить с собой бутылку пива, которая, судя по всему, и стала причиной аварии.

Предполагается, что водитель сам поджёг автомобиль. Однако до конца разобраться в случившемся еще предстоит специалистам.

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