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В приморье автомобиль вылетел в кювет,а после сгорел

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

В Приморье произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в ночное время в район поселка Посьет, Хасанский район. По предварительной информации, нетрезвый водитель не справился с управленим своего транспортного средства и вылетел с трассы в кювет. Автомобиль перевернулся на крышу, а после загорелся. К моменту прибытия на место происшествия сотрудников полиции, водитель авто на месте уже не оказалось. Видимо, владелец ТС так торопился скрыться с места ДТП, что забыл прихватить с собой бутылку пива, которая, судя по всему,  и стала причиной аварии.

Предполагается, что водитель сам поджёг автомобиль. Однако до конца разобраться в случившемся еще предстоит специалистам. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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