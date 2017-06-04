Приморцу, игнорирующему повестки в отдел судебных приставов, предстоит отработать 12 часов

Должника доставили в отдел судебных приставов в принудительном порядке

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

Приморец, накопивший штрафы и игнорирующий повестки о вызове в отдел судебных приставов, доставлен к судебному приставу исполнителю принудительно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП Приморья. За неуплату штрафов в установленный законом срок на данного гражданина составлены 3 административных протокола по ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ. Материалы дела рассмотрены мировым судьей. Должнику вынесено наказание в виде 4 часов обязательных работ по каждому производству.

Следует напомнить, что в соответствии со ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях граждане, по каким-либо причинам не оплачивающие штрафы, наложенные судом или должностными лицами специально уполномоченных органов, могут подвергаться наказанию в виде наложения штрафа в двукратном размере или административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов.

Постановление об административном правонарушении вступает в законную силу по истечении 10 дней с момента его вынесения, после чего у гражданина остается еще 60 дней для погашения штрафа в срок, установленный для добровольной оплаты.