Накануне вдоль берегов реки также проводились работы

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

В преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды 3 июня во Владивостоке состоялся Морской субботник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Его участники очистили от мусора акваторию бухты Золотой Рог и реку Объяснения в месте впадения в бухту.

В Морском субботнике приняли участие представители администрации Владивостока, Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора, Тихоокеанского флота ВМФ России, администраций морских портов Приморского края, предприятий-водопользователей и общественных организаций.

Перед началом работы присутствующих поприветствовали и.о. главы Владивостока Константин Межонов, руководитель Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Альтаир Тюменев и другие.

«Сегодня нас с вами объединило ещё одно нужное и благородное дело – акция экологии и чистоты. Забота об окружающей среде становится частью нашего образа жизни, - отметил Константин Межонов. – Морской субботник станет завершением традиционного весеннего двухмесячника чистоты, в рамках которого мы привели в порядок улицы и скверы, высадили деревья и цветы. Но на этом не заканчивается забота о чистоте и красоте нашего города. Мы и дальше будем делать всё для того, чтобы Владивосток был ухоженным и уютным».

«Золотой Рог всегда в центре внимания, это одна из визитных карточек нашего города, - подчеркнул Альтаир Тюменев. - Сегодня мы приводим в порядок бухту, хотя, надеюсь, что со временем необходимость таких субботников отпадет. На постоянной основе мы работаем со всеми хозяйствующими субъектами, расположенными вдоль берега, которые следят за акваторией, выявляем и устраняем загрязнения. Сегодняшний субботник акцентирован на месте впадения реки Объяснения в бухту Золотой Рог. После того, как будет выполнена уборка, установим боновые заграждения, которые предотвратят попадание различного мусора в Золотой Рог в дальнейшем».

Уборка акватории стартовала в 9 часов – катера, буксиры, суда-нефтемусоросборщики вышли в бухту Золотой Рог. Очистка производилась несколькими методами. Например, для ограничения распространения мусора по воде буксиры устанавливали боновые заграждения. Затем производилась отбуксировка твёрдых бытовых отходов для вывоза на спецзавод, где мусор и будет утилизирован.

Как отметил заместитель руководителя Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Вадим Сонин, боны изготавливаются из специальной прочной ткани и обеспечивают эффективную локализацию и перемещение нефтепродуктов и твёрдых бытовых отходов.

Также мусор собирался специализированными судами-нефтемусоросборщиками.

Кипели работы и на речке Объяснения. В месте, где река впадает в Золотой Рог, горожане собирали мусор при помощи сачков, волонтёры в гидрокостюмах очищали воду. Производился сбор мусора и на прибрежной зоне впадения реки в бухту.

К слову, накануне вдоль берегов реки также проводились работы – они очищались от мусора силами сотрудников муниципального учреждения «Содержания городских территорий» Владивостока. В течение недели рабочие ликвидировали несанкционированную свалку отходов, вывезено 10 самосвалов мусора.

Горожане, принявшие участие в работе, отмечают – морские субботники необходимы, но очень хотелось бы, чтобы жители и гости Владивостока не бросали мусор в море и не оставляли ничего после своих пикников на берегу. Ведь львиную долю «улова» составили алюминиевые банки, пластиковые бутылки, пакеты, даже ботинки и прочий бытовой мусор.

Напомним, организатором акции являются Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора и администрация города Владивостока, которая также организует вывоз и утилизацию собранного мусора.

К слову, первый масштабный общегородской морской субботник состоялся в приморской столице в 2013 году по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва. Тогда в субботнике по очистке бухты Золотой Рог приняли участие около ста человек – владельцы и экипажи катеров и яхт, представители самых разных общественных организаций, волонтеры, студенты и просто горожане разного возраста и профессий, которые пришли поучаствовать в акции. В общей сложности было собрано более 10 тонн отходов.