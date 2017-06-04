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Несовершеннолетний приморец решил устроить перекур прямо в здании суда

Действия парня были пресечены сотрудниками УФССП
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

Прибывший по повестке в Октябрьский районный суд на рассмотрение дела мужчина решил устроить перекур, но выходить на улицу поленился и, несмотря на замечания судебного пристава по ОУПДС, устроился с сигаретой на лестничной площадке. Запрещенная правилами поведения граждан в суде попытка «подымить» была немедленно пресечена судебным приставом по ОУПДС, сообщает РИА VladNews.

На данного гражданина судебным приставом по ОУПДС был составлен административный протокол по ст. 17.3 ч.2 КоАП РФ (неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила).

Так как на момент совершения правонарушения посетитель суда не достиг совершеннолетия, материалы дела были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

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