Новая рабочая неделя во Владивостоке начнется с солнца и тепла

Средняя температура воздуха днём +17…+20°С, ночью +8…+11°С

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

В начале новой рабочей недели синоптическая ситуация в Приморском крае изменится, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. Погоду будет определять гребень антициклона, который через Корейский полуостров переместится на Японское море. Дожди в Приморье прекратятся, температурный фон в ночные часы существенно не изменится. Дневной фон температуры повысится, в первый рабочий день повсеместно +18…+28°С, и в дальнейшем в континентальных районах останется в этих пределах. В прибрежных районах с моря подует ветер, появятся очаги тумана, и температура воздуха понизится на 2–5 градуов.

Во Владивостоке первый рабочий день недели ожидается солнечным и тёплым. Температура воздуха днём +17…+20°С, ночью +8…+11°С. В дальнейшем ночные температуры существенно не изменятся, а дневные понизятся на 2–4 градуса.