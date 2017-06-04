На детской площадке во Владивостоке неизвестные устроили пьяную драку со стрельбой

Двух пострадавших увезла карета скорой помощи

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла пьяная потасовка, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе улицы Давыдова, 22. По словам очевидцев, пьяные владивостокцы в лице мужского пола устроили бурную потасовку. В ходе драки было применено оружие. Как следствие, на место происшествие прибыли сотрудники скорой помощи, которые погрузили в автомобиль двух пострадавших. Завидев экипаж полиции, остальные участники драки поспешили удалиться.

Как стало известно позже, в ходе драки нетрезвые владивостокцы повредили один из автомобилей, стоявших неподалеку. Примечательно, что одним из участников драки стал владелец дорогостоящего авто марки Toyota Land Cruiser.

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