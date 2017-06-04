Отпечатки пальцев помогли полиции Приморья поймать преступника

Житель Екатериновки дал признательные показания

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

Жителя Партизанского района обратился в полицию с заявлением о том, что в его отсутствие злоумышленник проник дом, выставив оконную раму и, похитив плазменный телевизор и мобильный телефон, скрылся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморью.

На место происшествия выехала следственно – оперативная группа. Полицейские осмотрели дом, опросили потерпевшего. Эксперт-криминалист изъял с места происшествия следы пальцев рук. Дактилоскопическая экспертиза позволила установить личность злоумышленника.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого 30-летнего жителя села Екатериновка. В отделе полиции он дал признательные показания. Также установлена причастность задержанного к краже строительных материалов, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 3 статьи 158 и части 2 статьи 158 «Уголовного кодекса Российской Федерации».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют его причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям.