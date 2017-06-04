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ДТП во Владивостоке стало причиной масштабного затора

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе съезда с Золотого моста в сторону Некрасовской улицы. Участниками аварии стали три абсолютно разных автомобиля: джип, автобус и легковой авто. Самые серьезные повреждения получил автомобиль марки Toyota Mark II. Покинуть место аварии самостоятельно ему не удалось. Два других участника ДТП - Land Cruiser и Hice пострадали меньше. 

Причину аварии пока назвать сложно, так как три водителя выдвигают три абсолютно разные версии. Известно только то, что при ДТП никто из людей не пострадал. Кроме того, в районе аварии образовался масштабный затор: несколько часов движение было затруднено.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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