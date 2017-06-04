Во Владивостоке самосвалы устроили Drag Racing

Не все жители города оценили уличные гонки

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

В Приморье водители самосвалов устроили гонки, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел во Владивостоке, в районе остановки Олега Кошевого. Водители двух габаритных КАМАЗов решили помериться силами непосредственно в черте города. Встав параллельно друг-другу на светофоре, автолюбители дернулись с места по включению соответствующего сигнала. Очевидцев drag racing'а по-владивостокски стал местный автолюбитель, который и запечатлел битву "титанов" на свой мобильный телефон.

"В каждом есть немножко Вина Дизеля", - ехидничают владивостокцы.

Однако, гонка понравилась не всем:

"Дааа два дебила это сила", - пишут очевидцы.

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