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Необычное послание оставили автолюбителю Владивостока

Владелец авто явно был удивлен увиденному
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

Владелец легкового автомобиля был шокирован увиденным, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел во Владивостоке по улице Русская, 11. ночью неизвестные обмотали весь автомобиль марки Toyota Carina ED скотчем. Все бы ничего, но злоумышленники оставили тайное послание: на капоте и лобовом стекле красовались жуткие черно-белые фотографии монашек. Скорее всего, суть "сообщения" понятна только самому владельцу транспортного средства.

Очевидцы рассказали, что снимали все это творчество с автомобиля женщина и двое детей. Возможно, это и были те самые злоумышленники, однако, не исключено, женщина является и владелицей данного авто. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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