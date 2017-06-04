В Приморье сгорело единственное место развлечения жителей Тимофеевки

Огнеборцы ликвидировали открытое горение в здании Дома культуры на улице Ленина

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Ольгинского муниципального района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в Доме культуры, расположенном в посёлке Тимофеевка на улице Ленина.

На место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к работам по ликвидации пожара. При тушении брандмейстеры столкнулись с открытым горением стен и кровли здания.

Пожару тушили почти шесть часов. Общая площадь возгорания составила 400 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Не пострадали от огня и вблизи расположенные объекты. В настоящее время производится осмотр места происшествия. На пожаре задействовано 10 человек личного состава и четыре единицы техники.

Для жителей Тимофеевки пожар в Доме культуры - большое горе.

"Это трагедия для посёлка,там был тренажёрный зал,где занималась молодежь,там столовая,куда завезли продукты к выпускному,дети по выходным бегали на дискотеку", - говорят местные.

Кроме того, теперь тимофеевцы подозревают, что ремонтировать здание никто не будет, а это значит, что жители остались без единственного места отдыха всего поселка.

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