Тяжелая авария произошла в Уссурийске

Момент ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

Серьезное ДТП произошло в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Уссурийске, на пересечении улиц Комсомольская и Советская. ДТП на перекрестках в этом городе - далеко не редкость. Вот и на этот раз участниками аварии стали грузовой автомобиль с прицепом и легковой транспорт. Судя по всему, один из водителей не убедился в безопасности совершаемого маневра, в результате чего и произошло столкновение. От удара легковушку отбросило в кусты, вдобавок транспорт получил мощный удар прицепом грузовика, на котором находилась лодка.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи и ДПС. Информация о пострадавших пока отсутствует. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.