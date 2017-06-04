На Камчатке по улицам бегает медведь

Местные жители уже привыкли к таким пешеходам

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

На Камчатке по улицам бродят необычные пешеходы, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В распоряжении редакции оказались кадры, на которых видно, что по одной из улицы гуляет медведь. Инцидент произошел сегодня, 4 июня. Жители города Вилючинска заметили на улице Центральная, 12 необычного прохожего. По тротуару бежал хищный зверь - медведь. К большому счастью, в жтот момент на тротуаре не оказалось ни одного пешехода.

Как говорят очевидцы. позже медведь все-такие покинул черту города, убежав в лес.

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