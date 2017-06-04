Во Владивостоке появился «ракетный» общественный транспорт

Местные автобусы работают по принципу ракеты

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

на улицах Владивостока курсирует общественный транспорт, из глушителя которого вырывается поток искр, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В распоряжении редакции оказались кадры, которые сильно удивили владивостокцев. На одной из остановок жители города заметили необычный автобус. Внимание горожан привлекла выхлопная труда общественного транспорта, из которой потоком вырывались искры. Со стороны могло показаться, что это ракета готовится ко взлету, но нет, это всего лишь общественный транспорт Владивостока готовится к отъезду с автобусной остановки.

Очевидцам осталось лишь только предположить, что двигателю этого автобуса уже пора "отправляться на пенсию". Однако, нашлись и те, кто совершенно спокойно отреагировал на данное явление.

"Так бывает, когда дизель долго работает на холостых, без нагрузки. В глушаке собирается всякая дрянь, которая потом догорает. Отсюда и искры с огнем", - рассказывает житель Владивостока.

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