Тяжелое ДТП произошло в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам
Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 04 июня ,
РИА Vladnews.
В Приморье произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился в поселке Липовцы, Октябрьский район Приморского края. Участниками аварии стали автомобиль марки Toyota Prius и грузовой автомобиль. По неизвестным пока причинам два автомобиля не поделили трассу и столкнулись. Удар был такой силы, что грузовой автомобиль перекосило, и он завалился набок. по предварительной информации, есть пострадавшие.
Автомобили получили серьезные механические повреждения. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.
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