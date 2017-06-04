Тяжелое ДТП произошло в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в поселке Липовцы, Октябрьский район Приморского края. Участниками аварии стали автомобиль марки Toyota Prius и грузовой автомобиль. По неизвестным пока причинам два автомобиля не поделили трассу и столкнулись. Удар был такой силы, что грузовой автомобиль перекосило, и он завалился набок. по предварительной информации, есть пострадавшие.

Автомобили получили серьезные механические повреждения. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.

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