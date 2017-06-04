Во Владивостоке разыскивают водителя джипа, сбившего человека и скрывшегося с места ДТП

Пострадавшая женщина просит помощи у очевидцев

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке разыскивают водителя джипа, оставившего место аварии, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел еще 2 июня в районе улицы Вилкова, 3. По словам пострадавшей женщины, она выходила из здания почты, когда от удара внезапно упала на землю. Девушка встала на колени, сзади нее стоял автомобиль марки Toyota Prado, из которого позже вышла женщина-водитель. Убедившись, что пострадавшая поднялась, а также, что вокруг нет свидетелей случившегося, автоледи поспешила вернуться за руль джипа и покинуть место аварии.

Пострадавшая женщина просит помощи у очевидец происшествия.

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