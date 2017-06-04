Во Владивостоке сегодня туманно

Прогноз погоды на воскресенье, 4 июня

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь, туман. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 12...23 °C.

Во Владивостоке облачно с прояснением, без осадков, утром местами туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха 13...15 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков, ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 19...21 °C.

В Находке облачно с прояснением, без осадков, ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 14...16 °C.