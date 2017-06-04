Мэр Владивостока Пушкарев: «Абсурд вышел на новый уровень»

Странный характер — такую формулировку сегодня можно все чаще услышать от жителей Владивостока, когда они обсуждают дело своего мэра

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

1 июня 2016 года неожиданно для всех главу администрации Владивостока Игоря Пушкарева арестовали по обвинению в коррупции. Согласно версиям следствия, мэр настаивал, чтобы муниципальное предприятие города закупало стройматериалы у компании, которая принадлежит его братьям. Причем цены там были явно выше рыночных. Вот уже год как градоначальник содержится под стражей. Пожалуй, это самое необычное коррупционное дело в стране. Многих чиновников берут с поличным при передаче взятки. У многих из них при обыске находят коллекции часов, драгоценностей, огромные суммы денег. Всегда есть свидетели, которые были замешаны в преступлении и подтверждают обвинение. В деле Пушкарева ничего этого нет.

Спор хозяйствующих субъектов

Вся эта история начиналась как спор хозяйствующих субъектов, уверяют эксперты. При этом, чтобы попытаться оценить, в чем суть проблемы, стоит получше узнать главного героя этой истории.

Игоря Пушкарева характеризуют как одного из самых ярких бизнесменов и политиков Приморья. Предпринимательством он начал заниматься еще в студенчестве и создал свою компанию. Добился довольно неплохих показателей, стал контролировать цементные заводы региона. Затем он выдвинулся в депутаты и стал самым молодым сенатором страны. На пост главы Владивостока он был избран в 2008 году, когда ему было всего 34 года. В это время город активно готовился к проведению международной встречи глав ведущих государств мира — саммита АТЭС.

Компания «Востокцемент», которая по факту была создана Игорем Пушкаревым и принадлежала его семье, была на тот момент достаточно крупным и заметным игроком на рынке строительных материалов. Следствие утверждает, что Игорь Пушкарев стал мэром, чтобы получить максимум дохода для своей компании. Но как показывают факты, мэром он был в ущерб своей компании, причем сумма такого урона была достаточно круглой — свыше 880 млн рублей. Именно такую цифру задолжал город компании за поставку гравия, цемента и асфальтобетона. Причем компания этот долг простила, безвозмездно вложив деньги в развитие города. И у многих складывалось ощущение, что амбиции молодого мэра, а также желание его благоустроить город по максимуму заставляли его использовать ресурсы «Востокцемент» на благо Владивостока. В связи с чем звучали предположения, что он станет даже губернатором региона.

Само же дело против мэра начиналось так. Антимонопольный комитет посчитал, что есть «признаки нарушения закона, ограничивающего конкуренцию в сфере городской дорожной деятельности и благоустройства, и на рынке реализации инертных строительных материалов». Мэрию заподозрили в том, что она так организует конкурсы на ремонт дорог, что в них часто выигрывает одно предприятие, которое покупает стройматериалы у «Востокцемента». Самое интересное, что это предприятие «Дороги Владивостока» принадлежит городу.

Представители мэрии так честно и объяснили антимонопольщикам: «конкурсы проводились в соответствии с действующим законодательством, в большинстве из них побеждало Муниципальное предприятие «Дороги Владивостока», так как именно оно в наибольшей степени соответствовало условиям конкурсной документации и могло обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по муниципальным контрактам».

Несколько лет назад Следственный комитет проводил проверку законности деятельности мэрии и мэра по этому поводу. Три следователя один за другим разбирались в этом деле и не находили состава преступления. Соответствующие пометки об этом есть в деле:

15 декабря 2014 года следователем Мартиросяном Х.А. по результатам проверки, проведенной в период с 05 ноября по 15 декабря 2014 года по материалам о совершении Пушкаревым И.С. преступлений, предусмотренных ч.2 ст.285, ст.289 УК РФ, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях Пушкарева И.С. состава преступления.

24 февраля 2015 года следователем Русиновым Д.А. по тому же поводу, по сообщению о совершении Пушкаревым И.С. преступлений, предусмотренных ч.1 ст.204, ч.2 ст.285, ст.289 УК РФ, повторно вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях Пушкарева И.С. указанных и иных составов преступлений.

15 мая 2015 года следователем Мартиросяном Х.А. по сообщению о совершении Пушкаревым И.С. преступлений, предусмотренных ч.1 ст.204, ч.2 ст.285, ст.289 УК РФ в третий раз вынесено мотивированное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях Пушкарева И.С. состава преступления.

Трижды следователи не обнаруживали криминального умысла в действия мэра.

Но в мае 2016 Следственный комитет уже просто обрушился на мэрию Владивостока и компанию «Востокцемент» — там были проведены обыски и изъяты документов. Игорь Пушкарев и руководитель МУП «Дороги Владивостока» Андрей Лушников были арестованы. Позже под домашний арест попал и брат мэра Андрей Пушкарев. Прошел год, а ответа на вопрос: есть ли у следователей доказательства вины мэра — пока нет. И все обвинение строится исключительно на результатах торгов по выбору подрядчика и закупке стройматериалов.

Коррупционная подоплека

У многих стали закрадываться подозрения, что настойчивость следствия вызвана иными причинами — устранением с политической арены сильного конкурента. Ситуация настолько стала заметной, что свои комментарии оставил даже президент страны Владимир Путин: «Отдельно остановлюсь на теме борьбы с коррупцией. В последние годы было немало громких дел в отношении чиновников муниципального, регионального, федерального уровня. При этом, подчеркну, абсолютное большинство государственных служащих — честные, порядочные люди, работающие на благо страны... У нас, к сожалению, стало практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев. И нередко этим грешат сами представители следственных, правоохранительных органов. Хочу обратить, уважаемые коллеги, ваше внимание на это и сказать, что борьба с коррупцией — это не шоу, она требует профессионализма, серьёзности и ответственности, только тогда она даст результат, получит осознанную, широкую поддержку со стороны общества».

В деле мэра Владивостока есть немало странностей. Никто не знал, что 1 июня 2016 года Пушкарев будет задержан. Но при этом в одной федеральной телекомпании еще за неделю до этого срока выписали командировку во Владивосток своему собственному корреспонденту, который специализируется на освещении подобного рода дел.

Кто-то из следствия отдал журналистам видеоматериал о ходе обыска в доме, где живет мэр. Идея понятна: вот как живут коррупционеры. Но в доме Пушкарева не нашли ни крупных сумм денег, ни драгоценностей, ни коллекций часов, ничего такого, что обычно находят в ходе обыска у проворовавшихся высокопоставленных лиц. Через прессу были попытки убедить общественное мнение, что Пушкарев противозаконно возвел на берегу озера Ханки загородный коттедж, но и тут журналисты федеральных СМИ попали впросак. Оказалось, что это база отдыха Спасского цементного завода, которая стоит там со времен советской власти. И никакого нарушения природоохранных законов нет, суд еще несколько лет назад выяснил, что база отдыха реконструирована в рамках законодательства.

Но, удивительно, твердая позиция Пушкарева во время всего этого год под арестом, его уверенность в своей невиновности, привлекала симпатии жителей Владивостока. Многие обратили внимание, что на последнем суде, когда решался вопрос о продлении содержания под стражей, Пушкарев и Лушников улыбались и выглядели так, словно они уже выиграли процесс. И такое поведение сильно контрастирует с поведением других высокопоставленных лиц, обвиняемых в коррупции. Сравнить хотя бы дело Пушкарева с делом бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, процесс над которым сейчас идет в Южно-Сахалинске. Там свидетели и улики рассказывают именно о коррупции: подкупе, взятках, трате денег, подарки в виде шуб и дорогих автомобилей.

Оценка ущерба

Здесь стоит подробнее остановиться на том, как определяется ущерб, и были ли цены действительно завышены.

Следствие приводит данные экспертизы, что с 2009 по 2011 год завышение цен при покупке стройматериалов составило 160 млн рублей. Но этот же эксперт отмечает, что в 2012 году МУПВ «Дороги Владивостока» приобрело строительные материалы у группы компаний «Востокцемент» по ценам ниже рыночных, и «сэкономило» на этом 20 млн рублей.

Кроме того, как указано в обвинении, в результате действий Пушкарева И.С., у МУПВ «Дороги Владивостока» за период с 2009 по 31.12.2011 образовалась кредиторская задолженность на сумму более 880 млн рублей перед ООО «ДВ Цемент», входящим в группу компаний «Востокцемент».

Если компания задолжала поставщику 880 млн рублей, как она могла в этот же период «переплатить» 160 млн из-за завышения цен? И более того, руководство группы компаний «Востокцемент» никогда не предпринимало никаких действий для взыскания долга с города, не предъявляло к уплате штрафных санкций, а в 2016 году приняло решение о полном прощении долга. В целом, выходит, что действия мэра нанесли ущерб не городу, а предприятию.

Обычно такой спор: кто, кому должен, и насколько справедлива цена — решается арбитражным судом. И, в самом деле, 1 августа 2016 года, то есть через два месяца после ареста Пушкарева, арбитражный суд Приморского края пришел к выводу, что мэрия Владивостока не нарушала антимонопольное законодательство.

«При проведении закупок муниципальным заказчиком соблюдались и соблюдаются все необходимые условия для соблюдения «здоровой конкуренции» и в подтверждение тому — участие в торгах не только МУПВ «Дороги Владивостока», но и других хозяйствующих субъектов, что не может свидетельствовать об ограничении или устранении заявителями конкуренции.

Судом установлено, что из 426 закупок победителем выступал МУПВ «Дороги Владивостока» 135 раз, что от общего числа составляет около 30%, а не 80%, как указывает антимонопольный орган».

Казалось бы, такое решение опровергало обвинение. Но суд высшей инстанции его отменил и вернул дело на повторные слушания, которые еще не состоялись.

Вопрос о взятке

Игорь Пушкарев в суде, решавшем продлить ему срок содержания под стражей, не выдержал и заявил:

— Абсурд следственных действий в отношении меня и моего брата Андрея вышел на новый уровень. 28 марта нам были предъявлены новые обвинения. В этот раз обвиняют во взятке, которую я якобы получил, внимание, от собственного брата в виде дома для моего сына! Также фигурирует мой транспорт, охрана, дивиденды супруге и т. д., за все годы моей работы мэром...Я уверен, что докажу свою невиновность. Конечно, такая перспектива следствие не устраивает. Они давят на меня и мою семью, чтобы я признался в том, чего не совершал.

Пушкарев настаивает на своей невиновности. А следствие считает, что он «не сотрудничает» и в качестве меры давления настаивает на его содержании под стражей. Мол, он может скрыться, может повлиять на свидетелей, и вообще, тут надо процитировать: «...занимая выборную должность муниципальной службы, Пушкарев И.С. пытался организовать кампанию по компрометации органов государственной власти Приморского края».

Эта фраза, считают эксперты, некоторым образом указывает на политический аспект дела против мэра. Почему появилась версия, что Пушкарев может сбежать? Оказывается, только по той причине, что у компании «Востокцемент» есть вертолет. При этом пересечь на вертолете госграницу невозможно.

Игорь Пушкарев, обращаясь к судье отметил:

- Следователи на первых заседаниях говорили, что если я буду не под арестом, то дискредитирую краевую власть. Вы посмотрите, Ваша честь, они же сами себя дискредитируют! Два заместителя губернатора в тюрьме. Совсем недавно трех ближайших соратников губернатора также заключили под стражу! Кого я еще могу там дискредитировать?

25 мая Московский городской суд уже в пятый раз продлил арест Игорю Пушкарёву и Андрею Лушникову. Следствие закончено. Обвиняемые знакомятся с делом. Значит, скорее всего осенью начнется процесс.

Как отмечает эксперт, политолог Константин Калачёв:

— Глава Владивостока попал под масштабную антикоррупционную зачистку. Однако Пушкарёв произвёл настоящую революцию в подобного рода уголовных делах. Спустя год после ареста рейтинг Пушкарёва во Владивостоке выше, чем у губернатора, жители поддерживают мэра и считают дело сфабрикованным. Это значит, что, когда Пушкарёва доставят во Владивосток, он может рассчитывать на поддержку целого города. Не помню, чтобы по стране встречались подобные прецеденты.