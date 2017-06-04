Жир на животе выполняет полезную функцию, - ученые

Американские ученые выяснили, что складки внутренностной брюшины, богатой жировыми отложениями, есть полезная функция, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Trends in Immunology.
Ученые показали, что сальник выполняет иммунные функции: вся циркулирующая между органами брюшной полости жидкость фильтруется тканями складки. Сальник, по мнению авторов исследования, первым в организме человека реагирует на инфекцию - появляется фиброз из-за реакции на антигены. По состоянию складки внутренностной брюшины медики могут отследить начальный этап развития инфекционного заболевания.
При этом сальник, как отмечают исследователи, имеет и серьезный недостаток – он способствует распространению метастазов в организме пациентов, страдающих онкологией – раковые клетки, попадая в складку из брюшной полости, там и остаются. Уже доказано, что сальник выступает в качестве питательной среды для рака желудка и яичников.
Американские ученые предлагают использовать жировую складку в брюшине в качестве индикатора начала воспалительного процесса в человеческом организме. При этом они также предлагают использовать сальник как потенциальную цель для профилактики метастазов.