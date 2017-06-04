Жир на животе выполняет полезную функцию, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

Американские ученые выяснили, что складки внутренностной брюшины, богатой жировыми отложениями, есть полезная функция, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Trends in Immunology.

Ученые показали, что сальник выполняет иммунные функции: вся циркулирующая между органами брюшной полости жидкость фильтруется тканями складки. Сальник, по мнению авторов исследования, первым в организме человека реагирует на инфекцию - появляется фиброз из-за реакции на антигены. По состоянию складки внутренностной брюшины медики могут отследить начальный этап развития инфекционного заболевания.

При этом сальник, как отмечают исследователи, имеет и серьезный недостаток – он способствует распространению метастазов в организме пациентов, страдающих онкологией – раковые клетки, попадая в складку из брюшной полости, там и остаются. Уже доказано, что сальник выступает в качестве питательной среды для рака желудка и яичников.

Американские ученые предлагают использовать жировую складку в брюшине в качестве индикатора начала воспалительного процесса в человеческом организме. При этом они также предлагают использовать сальник как потенциальную цель для профилактики метастазов.