Мэр Владивостока Пушкарев: «Абсурд вышел на новый уровень» 01:59, 04 июня Мэр Владивостока Пушкарев: «Абсурд вышел на новый уровень»
Иномарка ушла в кювет в Приморье 16:37, 03 июня Иномарка ушла в кювет в Приморье
Вода снесла мост и затопила дорогу в Приморье 15:39, 03 июня Вода снесла мост и затопила дорогу в Приморье
Новостная лента
Июнь, 04 воскресенье
02:34
Владивосток: Год без мэра
02:01
Жир на животе выполняет полезную функцию, - ученые
01:59
Мэр Владивостока Пушкарев: «Абсурд вышел на новый уровень»
00:11
Индексация пенсии работающим пенсионерам в 2017 году не предусмотрена
Июнь, 03 суббота
23:33
Когда откроют Египет для российских туристов: последние новости на сегодня, 2 июня 2017
22:24
С 1 января 2018 года могут появиться электронные трудовые
21:46
Штраф для нарушителей в системе «Платон» может вырасти в два раза
20:29
Чай полезен для женского здоровья, - ученые
19:18
В приморском сафари-парке пополнение Видео
18:09
В честь дня защиты детей во Владивостоке вышли на ринг самые юные боксеры Приморья Видео
17:35
Владивосток готовится к празднованию Дня России
17:04
В Приморье самая дешевая рыба
16:37
Иномарка ушла в кювет в Приморье
16:32
Растущая Луна в июне 2017 года: что можно делать и что нельзя
16:06
Трое приморцев ограбили инвалида
15:39
Вода снесла мост и затопила дорогу в Приморье
14:54
Пожарные семь часов тушили пожар в Доме культуре в Приморье
14:46
Яркий праздник для детей прошел в микрорайоне Снеговая падь Фото
14:28
Железнодорожники Владивостока напоминают о правилах на переезде Видео
14:04
Доверчивая жительница Владивостока купила незнакомцу автомобиль
13:45
Год без мэра: Известный владивостокский юрист прокомментировал арест Игоря Пушкарева
13:02
Ученые узнали, как навсегда забыть об аллергии
12:36
Начало рабочей недели будет теплым и солнечным
12:36
Дневник девушки: Стабильность – она, как известно, признак мастерства
12:11
Год без мэра: Россияне просили президента обратить внимание на дело Игоря Пушкарева
11:29
Пьяная ножевая потасовка закончилась уголовным делом в Приморье
11:01
По "делу охранников" Андрея Пушкарева вынесен приговор Видео
10:42
Владивосток поддержит развитие сельского хозяйства между Россией и Китаем Фото и Видео
10:24
Семена главной елки страны будут высажены в Приморье
10:03
Гороскоп на 3 июня
09:10
Во Владивостоке сегодня облачно, вечером - дождь
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4141 (80) от 02 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В июне 2016-го
Отель на мысе Бурном уйдет с молотка
«Земля леопарда» получила титул «Диво России»
У каждого второго – проблемы с холестерином
На площадь – за продуктами по конкурентным ценам
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Красота и Здоровье

Жир на животе выполняет полезную функцию, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: factroom.ru Фото: factroom.ru
Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

Американские ученые выяснили, что складки внутренностной брюшины, богатой жировыми отложениями, есть полезная функция, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Trends in Immunology.

Ученые показали, что сальник выполняет иммунные функции: вся циркулирующая между органами брюшной полости жидкость фильтруется тканями складки. Сальник, по мнению авторов исследования, первым в организме человека реагирует на инфекцию - появляется фиброз из-за реакции на антигены. По состоянию складки внутренностной брюшины медики могут отследить начальный этап развития инфекционного заболевания.

При этом сальник, как отмечают исследователи, имеет и серьезный недостаток – он способствует распространению метастазов в организме пациентов, страдающих онкологией – раковые клетки, попадая в складку из брюшной полости, там и остаются. Уже доказано, что сальник выступает в качестве питательной среды для рака желудка и яичников.

Американские ученые предлагают использовать жировую складку в брюшине в качестве индикатора начала воспалительного процесса в человеческом организме. При этом они также предлагают использовать сальник как потенциальную цель для профилактики метастазов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Чай полезен для женского здоровья, - ученые
20:29, 03 июня 2017 Чай полезен для женского здоровья, - ученые

Специалисты провели исследование

Ученые узнали, как навсегда забыть об аллергии
13:02, 03 июня 2017 Ученые узнали, как навсегда забыть об аллергии

Специалисты разработали особую терапию

Дневник девушки: Стабильность – она, как известно, признак мастерства
12:36, 03 июня 2017 Дневник девушки: Стабильность – она, как известно, признак мастерства

Изменить себя за один год

Приморцам рассказали, какими именно глистами они могут заразиться, съев рыбу
23:24, 02 июня 2017 Приморцам рассказали, какими именно глистами они могут заразиться, съев рыбу

В группе риска - приготовление в короткий срок в микроволновке, слабый посол и маринование

Жители Приморья рискуют отравиться крабовым мясом
17:44, 02 июня 2017 Жители Приморья рискуют отравиться крабовым мясом

Деликатес запросто может кишеть бактериями

Дневник девушки: Я борюсь со своей ленью!
16:36, 02 июня 2017 Дневник девушки: Я борюсь со своей ленью!

Мама троих детей Жанна Ивашкина делится секретами

Связь между кошмарами и болезнями мозга подтверждена, - ученые
14:11, 02 июня 2017 Связь между кошмарами и болезнями мозга подтверждена, - ученые

RBD предшествует им на 6-15 лет