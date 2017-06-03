Растущая Луна в июне 2017 года: что можно делать и что нельзя

Лунная энергия непрерывно влияет на нашу жизнь. Если правильно ее использовать, то можно добиться желаемого намного быстрее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dailyhoro.ru.
Каждый месяц растущая Луна делится с нами своей энергией и вселяет надежду на изменения. Чтобы эти изменения наконец-то произошли, старайтесь не опускать руки и уверенно двигаться к поставленным целям. Если вы запланировали какое-то крупное дело и сомневаетесь в чем-то, то первые шаги к его выполнению необходимо совершать именно в период растущей лунной фазы. Так вы заручитесь поддержкой небесного светила и привлечете успех.
Любовь и отношения
Июнь начнется и закончится растущей лунной фазой: ночное светило будет расти в период с 1 по 8 июня и с 25 по 30 число. Это позволит урегулировать все затянувшиеся конфликты в отношениях и расставить все по своим местам. Если вы сомневаетесь в искренности чувств своего партнера, то первые числа месяца лучше всего подойдут для откровенного разговора. Конец июня поможет понять, чего именно вы хотите от отношений, и определиться с выбором и дальнейшими действиями. Если вы решили расстаться или сделать перерыв в отношениях, то делайте это в последних числах месяца. Сила растущей Луны сделает этот шаг не таким болезненным и придаст уверенности.
Тем, кто находится в поиске своей второй половинки, растущая лунная фаза поможет привлечь интересных людей в свое окружение. Поэтому не сидите дома, проявляйте активность и посещайте интересные мероприятия. Самыми удачными днями для знакомств считаются 1, 7, 8 и 29 июня. Также в эти дни можно помочь себе любым любовным ритуалом, который усилит свое воздействие благодаря лунной энергии.
Финансы и карьера
В рабочей сфере также следует обратить внимание на первые и последние числа июня. Именно в это время энергия Луны будет активно помогать вам в достижении целей. Если вы планируете что-то изменить в рабочей сфере или претендуете на новую должность, то самые решительные действия следует предпринимать в первой половине июня. Таким образом вы обратите на себя внимание вышестоящего руководства, и у вас будет целый месяц, чтобы подтвердить свой профессионализм и проявить все качества, необходимые в работе.
Во время роста Луны также можно активно заниматься вложениями и инвестированием в различные сферы. Если вас заинтересовал определенный проект или вы думаете, как лучше всего распорядиться своими финансами, вам необходимо подготовиться заранее. Изучите всю имеющуюся информацию как можно подробнее, а уже после 24 июня можно приступать к делу и заключать договоры. Также это время подходит для поиска новых бизнес-партнеров и начала нового направления в выбранной вами сфере.
Здоровье и эмоции
Во время роста Луны рекомендуется заниматься своим оздоровлением и начинать курс лечения. Все процедуры, связанные с улучшением физического состояния, станут намного эффективнее, а любые процессы выздоровления и восстановления после болезней будут протекать быстрее и легче.
В плане эмоционального состояния будет наблюдаться улучшение настроения. Используйте это время для развития позитивного мышления и как можно чаще проговаривайте вслух свои желания. Так вы зарядите себя на успех и привлечение изобилия.
Однако не стоит недооценивать и другие лунные фазы, каждая из которых имеет свои преимущества, которыми можно воспользоваться. Изучите информацию о самых благоприятных днях в июне, которые помогут достичь целей намного быстрее. Верьте в себя, доверяйте Вселенной и не забывайте