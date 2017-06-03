Индексация пенсии работающим пенсионерам в 2017 году не предусмотрена

Сегодня в России насчитывается около 9,6 миллионов работающих пенсионеров

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

Глава пенсионного фонда Антон Дроздов в очередной раз заявил журналистам в ходе Петербуржского международного экономического форума, что в этом году не планируется повышение пенсий работающим пенсионерам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

«Пока мы исполняем действующее законодательство. На этот год никаких таких предложение не готовится», - отметил Дроздов.

При этом он подтвердил, что в Госдуме вопрос по индексации пенсий поднимался, однако никакого решения принято не было.

По прогнозам Пенсионного фонда России (ПФР) если в 2018 году индексация пенсий будет возобновлена, то из бюджета выделят около 200 миллиардов рублей.

На заметку, сегодня в России насчитывается около 9,6 миллионов работающих пенсионеров.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил более тщательно проработать вопрос о возврате к индексации пенсий работающим пенсионеров. «Минтруду России, Минфину России Минэкономразвития России совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации необходимо дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам. Сюда должно быть включено финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с Пенсионным фондом РФ в целом. О результатах доложить в правительство РФ», - опубликовано поручение на сайте правительства.

А чуть ранее, 24 апреля текущего года министр труда Максим Топилин заявил, что сегодня нет каких-либо определенных решений по индексации пенсий для работающих пенсионеров. По подсчетам министерства, индексация обойдется в 170-200 млрд рублей российского бюджета.